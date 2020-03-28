Бои с участием Поветкина и Усика перенесли из-за коронавируса

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что принял решение о переносе боксерских поединков, которые должны были пройти в Англии.
Он пошел на такой шаг из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, бои, намеченные на май, пройдут в июне. Слова Хирна приводит BoxingNews24.
Таким образом, будет перенесен между поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Он должен был состояться 2 мая и пройти в Манчестере. Также перенесен бой украинского боксера Александра Усика. 23 мая ему предстоял бой против британца Дерека Чисоры.
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Династию остановили на взлете. Звезды ЦСКА и сборной уедут в НХЛ уже в этом сезоне Досрочно прерванный чемпионат КХЛ усилит отток российских игроков за океан. 27.03.2020 15:48 Хоккей Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Валерий Кичин: Полгода в Белоруссии – потерянное время 27-летний защитник «Торпедо» и сборной Киргизии надеется, что сезон-2019/20 в ФНЛ все-таки будет доигран. 26.03.2020 20:00 Футбол Джума Иван Оттепель, война и восстание. Как отменяли чемпионаты мира в разные годы На прошлой неделе ИИХФ из-за пандемии решила не проводить 84-й чемпионат мира, который должна была принять Швейцария в мае. 24.03.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий Вирус их не изменит. «Барса» и «Реал» снова готовят трансферы на 100 миллионов Несмотря на тяжелое положение в экономике в связи с эпидемией коронавируса, суперклубы не хотят отказываться от безумных трат на трансферы 27.03.2020 09:06 Футбол Кузнецов Дмитрий Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир стоит на паузе, самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, успел пройти почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. Сегодня – речь о тех, кто чаще огорчал, чем радовал. 27.03.2020 14:57 Биатлон Мысин Николай Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей