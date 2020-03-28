Бои с участием Поветкина и Усика перенесли из-за коронавируса На сегодняшний день от этой болезни скончались более 27 тысяч человек.

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что принял решение о переносе боксерских поединков, которые должны были пройти в Англии.

Он пошел на такой шаг из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, бои, намеченные на май, пройдут в июне. Слова Хирна приводит BoxingNews24.

Таким образом, будет перенесен между поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Он должен был состояться 2 мая и пройти в Манчестере. Также перенесен бой украинского боксера Александра Усика. 23 мая ему предстоял бой против британца Дерека Чисоры.