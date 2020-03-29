Отец Ярда умер от коронавируса Количество пострадавших от пандемии продолжает расти.

Британский боксер Энтони Ярд сообщил о том, что его отец умер от коронавируса.

«Я веду закрытый образ жизни и, честно говоря, все еще нахожусь в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома.

Вчера мой отец скончался от этого вируса, и у него не было проблем со здоровьем.

Чем больше людей выходят на улицу и контактируют друг с другом, тем больше будет распространяться вирус. Я не врач, но я знаю, что, оставшись дома, у тебя меньше шансов подхватить или передать вирус. Это действительно не стоит риска», — написал Ярд в сторис Instagram.

Ближайший поединок Ярда должен был пройти 11 апреля. Но, из-за пандемии коронавируса, бой против Линдона Артура был перенесен на 11 июля.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 160 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.