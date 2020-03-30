Нурмагомедов: Фергюсону ищут нового соперника, вылететь из России не могу Российский боец смешанного стиля не исключил, что из-за пандемии коронавируса его бой может снова не состояться.

Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что не знает, пройдет ли запланированный на 18 апреля бой с американцем Тони Фергюсоном.

«Нахожусь в Дагестане. Тренируюсь, не знаю к чему. Дошла информация, что поединок может состояться в каком-то из американских штатов. Но я не могу вылететь из России или прилететь в США. Насколько известно, они там уже ищут для Фергюсона нового соперника», - сказал Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.