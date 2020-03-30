Фергюсон – Нурмагомедову: Даже запрет на перелеты не помешает мне надрать твой зад Американский боец снова издевается над российским соперником, несмотря на пандемию коронавируса.

Американец Тони Фергюсон, у которого на 18 апреля запланирован бой с Хабибом Нурмагомедовым, решил, что россиянин просто прячется в России и уклоняется от боя.

«18 апреля все ближе, а ты прячешься в России. Даже запрет на перелеты не помешает мне надрать твой зад. Не делай из этого оправдание», - написал американец на своей странице в Twitter.

До сих пор неизвестно, где бы мог состояться этот поединок из-за пандемии коронавируса.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.