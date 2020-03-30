Хабиб Нурмагомедов: Готов драться с любым соперником везде Российский боец потребовал назвать дату и соперника, если бой с Тони Фергюсоном не состоится.

Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен отказываться от боя с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля. Боец заявил, что готов драться с любым соперником, независимо от места проведения боя.

«Знаю, что турнир запланирован в Америке. Пусть он сотоится, даже если я не смогу принять в нем участие. Я сторонник того, чтобы бойцы отрабатывали свои контракты. <…> Я готов драться с любым соперником и в любое время. Просто скажите мне дату», - сказал Нурмагомедов во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Поединок Хабиба и Фергюсона уже несколько раз переносился. Теперь он под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.