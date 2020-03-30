Бой Поветкин – Уайт перенесен из-за коронавируса

– К сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации, – цитирует Андрея Рябинского «Мир Бокса».
Напомним, что поединок должен был состояться 2 мая в Манчестере.
В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном ринге. 31-летний Уайт подержал в 28 поединка 27 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение.
В последний раз боксеры проводили свои поединки 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии. Россиянин тогда свел к ничьей бой с американцем Майклом Хантером, а Уайт в свою очередь судейским решением победил поляка Мариуша Ваха.
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