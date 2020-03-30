Бой Поветкин – Уайт перенесен из-за коронавируса Известный промоутер Андрей Рябинский сообщил о том, что бой между россиянином Александром Поветкиным и американцем Диллианом Уайтом перенесен в связи с пандемией коронавируса.

– К сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации, – цитирует Андрея Рябинского «Мир Бокса».

Напомним, что поединок должен был состояться 2 мая в Манчестере.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном ринге. 31-летний Уайт подержал в 28 поединка 27 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение.

В последний раз боксеры проводили свои поединки 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии. Россиянин тогда свел к ничьей бой с американцем Майклом Хантером, а Уайт в свою очередь судейским решением победил поляка Мариуша Ваха.