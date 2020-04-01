Джон Джонс помещен под домашний арест - Советский спорт
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01 апреля 2020 11:06БоксТрофименко Кирилл

Джон Джонс помещен под домашний арест

Чемпион UFC в полутяжелом весе заключил сделку со следствием, чтобы избежать тюремного заключения.

Боец смешанных единоборств Джон Джонс отправился под домашний арест после заключения сделки с прокуратурой штата Нью-Мексико. Он мог отбывать заключение в тюрьме за вождение в нетрезвом виде.

Джонс проведет 96 часов под домашним арестом, также он должен оплатить штрафы. Кроме того, ему назначены 48 часов общественных работ, сообщает TMZ Sports.

Чемпиона UFC в полутяжелом весе обязан установить устройство блокировки зажигания на своем автомобиле. Он должен установить алкотестер и проходить его каждый раз перед тем, как собирается включить зажигание.

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