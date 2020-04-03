Ярд потерял отца и бабушку из-за коронавируса Об этом спортсмен сообщил в соцсети.

Британский боксер Энтони Ярд сообщил о кончине двух родственников из-за коронавируса.

«Я потерял бабушку. Ранее ушел из жизни мой отец, а прошло всего несколько суток.

Это серьезная ситуация! Люди по-прежнему гуляют по улице, когда нужно сидеть дома. Я знаю, что существуют разные мнения по этой болезни. У меня оно тоже есть, но поймите, жизнь намного дороже. Просто сидите дома.

Покойся с миром, папа. 27.03.20. Покойся с миром, бабушка. 02.04.20», – написал боксер.

Добавим, что на данный момент из-за коронавируса скончались более 56 тысяч человек.