Ярд потерял отца и бабушку из-за коронавируса

Британский боксер Энтони Ярд сообщил о кончине двух родственников из-за коронавируса.
«Я потерял бабушку. Ранее ушел из жизни мой отец, а прошло всего несколько суток.
Это серьезная ситуация! Люди по-прежнему гуляют по улице, когда нужно сидеть дома. Я знаю, что существуют разные мнения по этой болезни. У меня оно тоже есть, но поймите, жизнь намного дороже. Просто сидите дома.
Покойся с миром, папа. 27.03.20. Покойся с миром, бабушка. 02.04.20», – написал боксер.
Добавим, что на данный момент из-за коронавируса скончались более 56 тысяч человек.
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