Амир Хан: Коронавирус может быть создан для контроля населения, чтобы избавиться от многих из нас Ситуация с пандемией продолжает ухудшаться.

Британский боксер Амир Хан высказал свою точку зрения на возникновение коронавируса.

«Я не думаю, что это из Китая. Люди говорят, что они ели летучих мышей, змей и яд. Что это за фигня? Вы не думаете, что это как-то связано с этими 5G вышками, которые строят?

Это вещь, сделанная людьми. Это может быть сделано для контроля населения — избавиться от многих из нас, особенно когда они говорят, что это вредит пожилым людям.

Каждый раз, когда появлялись 3G, 4G, 5G, всегда была некая схема. В 2003 году, когда 3G был выпущен в мире, произошла вспышка атипичной пневмонии. Затем в 2009 году был введен 4G и случилась вспышка свиного гриппа. 2020, ребята — 5G, прорыв коронавируса.

Они, вероятно, попытаются изолировать меня, сказав, что этот парень получил слишком много ударов по голове», — цитирует Хана Boxing Scene.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 160 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились около 1 миллиона человек, более 50 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

Число подтвержденных случаев заражения в Великобритании приблизилось к 44 тыс., более 4 тыс. человек умерли.