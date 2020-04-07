Александр Поветкин: Хотел бы провести реванш с Владимиром Кличко «Русский витязь» проиграл украинцу летом 2015 года.

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах на будущее, отметив, что хотел бы провести ответный поединок с украинцем Владимиром Кличко, который уже завершил профессиональную карьеру.

«Пока нет желания бросить. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. С кем хотелось бы провести реванш? С Владимиром Кличко. Не оставляю надежд встретиться и с Энтони Джошуа», – сказал россиянин в эфире Instagram-аккаунта промоутерской компании «Мир бокса».

Добавим, что этим летом Поветкину предстоит бой против британца Диллиана Уайта. Ожидается, что он пройдет в Великобритании.