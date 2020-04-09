Ушёл из жизни известный российский тренер по боксу Увайс Байсангуров

За свою карьеру он воспитал чемпиона мира WBО и IBO в первом среднем весе, своего знаменитого племянника Заурбека Байсангурова (29-1, 21 нокаут) и двух сыновей - боксеров полусредневесов Хусейна Байсангурова (16-1, 14 нокаутов) и претендента на титул чемпиона мира Хасана Байсангурова (18-1, 8 нокаутов), а также многих других.

«Сегодня получил сообщение о том, что умер Увайс Байсангуров - великий человек, великий тренер. Мне повезло, я был с ним очень давно знаком. Мы у одного тренера занимались вместе. И он воспитал великих боксеров: Зарубка Байсангурова, который стал чемпионом мира, Хусейна и Хасана Байсангуровых. Хасан бился за титул чемпиона мира. Хусейн, можно сказать, был абсолютным чемпионом, владел интерконтинентальными поясами практически всех федераций», - прокомментировал Зяки Юнисов.

Российский промоутер, пообещал Увайсу, что даст шанс Хусейну и Хасану стать чемпионами мира:

«С нами больше нет очень хорошего, интеллигентного, умного и очень мудрого человека, воспитавшего целую плеяду известных боксеров. У меня с ним были очень хорошие отношения. Я ему пообещал, что его мальчишкам дам шанс стать чемпионами мира. И я постараюсь это сделать!».