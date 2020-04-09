Александр Усик: Люди не виноваты в том, что наши царьки чего-то не поделили Олимпийский чемпион и победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) высказался об отношениях России и Украины.

Известный украинский боксер Александр Усик считает, что отношения с Россией были испорчены в результате политических игр. Также он подчеркнул, что старается поддерживать контакт со своими друзьями из России.

«У меня очень много знакомых и друзей в России, я продолжаю с ними общаться. Они не виноваты в том, что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Президенты между собой каждый день общаются, а мы друг друга обзываем.

Я столько за все это время услышал, что я сепар, ватник, малорос. Там столько названий, что можно песню под это придумать. Людям не нравится, что я не соответствую их ожиданиям. Не надейтесь на людей, надо надеяться на Бога.

А то, что происходит, это просто жестянка. Пройдет большое количество времени, мы будем об этом вспоминать и говорить: «Как мы могли такое допустить?» И такое будет», – сказал Усик YouTube-каналу «Эхо Киева».

Добавим, что этим летом украинец должен провести бой против британца Дерека Чисоры.