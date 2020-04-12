Мурат Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком Уроженец Владикавказа уступил Олимпийскому чемпиону в финале боксерской Суперсерии (WBSS).

Российский боксер Мурат Гассиев обозначил главные бои в своей карьере, а также выразил желание провести реванш с украинцем Александром Усиком, которому уступил в 2018 году по решению судей.

«У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом. Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги», – цитирует Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

На данный момент 26-летний Гассиев провел 28 боев, одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один поединок был признан несостоявшимся.