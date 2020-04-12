Майк Тайсон: Я не смог бы победить Мохаммеда Али Легендарный боксер считает своего соотечественника лучшим представителем бокса.

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон считает, что даже в лучшие годы не смог бы победить Мохаммед Али.

«Да, я победил его в виртуальной игре, но в реальной жизни не смог бы это сделать. Мохаммед Али – величайший боксер в истории», – приводит слова Тайсона BoxingScene.

Напомним, Али провел на профессиональной ринге 61 бой, одержал 37 побед и потерпел 5 поражений. Он умер 3 июня 2016 года на 75-м году жизни.