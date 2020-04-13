Бивол рассказал о своем отношении к Усику Олимпийский чемпион не знает поражений на профессиональном уровне.

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался в адрес украинца Александра Усика.

«Отношусь к Усику с уважением. Вообще ко всем спортсменам стараюсь относиться с уважением. Ведь понимаю, какой труд люди выполняют. Александр и весёлый, и умный парень, вызывает только положительные эмоции», – сказал Бивол в прямом эфире Instagram-аккаунта промоутерской компании «Мир бокса».

Напомним, Усик являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, после чего отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес.

Грядущим летом он должен провести бой против британца Дерека Чисоры. Это будет его первый поединок в новом дивизионе.