Джошуа бросил вызов Фьюри: Считаешь себя лучшим – дерись со мной В крайнем поединке Джошуа одолел американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа обратился к своему соотечественнику Тайсону Фьюри.

«Считаешь себя лучшим – дерись со мной. У меня есть пояса, поэтому наш поединок имеет смысл. Думаю, в этом бою мы определим лучшего боксера в супертяжелом весе», – цитирует Джошуа Sky Sports.

Фьюри – чемпион мира по версии WBC. В крайнем поединке он одолел американца Деонтея Уайлдера. Ожидается, что их третий бой состоится осенью 2020 года.