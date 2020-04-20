Украинский боксер Усик - о Зеленском: Он один, но мне его не жалко Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Зеленский ничего не сможет сделать, даже если захочет, потому что ему не позволят, - заявил 33-летний боксер в иртервью журналисту Дмитрию Гордону. - Однако мне его не жалко. Он знал, на что шел, выдвигая кандидатуру на президентских выборах. Сейчас он один, у него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны. У нас очень много есть ресурсов, всего-всего-всего. Но нет команды, каждый хочет заработать».

Ранее российский чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что хотел бы провести бои с Усиком, Саулем Альваресом и объединительный бой за все четыре пояса.