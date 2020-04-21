Лебедев – о сравнении Фьюри с Мохаммедом Али: Только если в плане харизмы Слова россиянина приводит RT.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев считает, что нельзя сравнивать британца Тайсона Фьюри с легендарным боксером Мохаммедом Али.

«Нет. Возможно, только если в плане харизмы. Али мог прийти к сопернику домой накануне схватки и сказать: «Эй, завтра я сделаю из тебя отбивную». Представьте, как тот спал той ночью. Но я думаю, что, если бы на месте того атлета был Фьюри, то он бы рассмеялся и спокойно пошел отдыхать», – цитирует Лебедева RT.

31-летний Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC. На данный момент он провел 31 бой, одержал 30 побед и завершил один поединок вничью.