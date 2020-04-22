Энтони Джошуа: Думаю только о том, как победить Фьюри, а Пулев – все-таки не мой уровень Поединок британца и болгарина был перенесен на 25 июля.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа заявил о том, что его главной целью остается поединок против Тайсона Фьюри. При этом британец не сомневается в победе над Кубратом Пулевым, считая, что болгарин не соответствует его уровню.

«Я иду к поединку с Фьюри, – заявил Джошуа в интервью телеканалу DAZN. – Я побью независимо того, что там себе думают и хотят букмекеры, болельщики и те, кто во мне сомневается. Я работаю над тем, чтобы победить Фьюри. Я уже смотрю вперед и думаю о том, что будет после боя с Пулевым. Я планирую преодолеть этот барьер, такой у меня настрой. Если говорить о Пулеве, это все-таки не мой уровень.

Я хочу драться с лучшими, победить их всех. Поэтому я думаю о Фьюри, и о том, как я его побью. Когда Тайсон Фьюри будет готов, я не откажусь от этого боя».

22 февраля британец Фьюри завоевал чемпионский титул WBC, победив американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бой Джошуа и Пулева был перенесен на 25 июля. Поединок должен состояться на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».