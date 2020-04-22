Бетербиев – о получении канадского гражданства: Душой и сердцем я останусь россиянином

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, что рассматривает вариант с получением канадского паспорта.
«У меня есть вид на жительство в Канаде. Все идет по ступенькам. Когда придет время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать – получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство – это удобно.
Много есть положительных моментов от того, что у меня есть вид на жительство. Можно это допустить . У моих двоих детей уже есть канадские паспорта, поскольку они здесь родились.
Но я в любом случае душой и сердцем останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны», – цитирует Бетербиева ТАСС.
Напомним, россиянин провел на профессиональном ринге 15 боев и одержал 15 побед.
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