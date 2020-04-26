Руис обвинил Уайта во лжи

Энди Руис отреагировал на слова британского боксера Диллиана Уйата о том, что американец отказался от поединка, хотя ему предлагали гонорар в 5 миллионов долларов.
«Эй, Диллиан Уайт, прекращай пиариться за мой счет. Ты никогда не предлагал мне 5 млн долларов», – написал Руис в твиттере, поставив хештег #lies (ложь).
Напомним, что в декабре 30-летний Руис уступил титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO, уступив британскому боксеру Энтони Джошуа единогласным решением судей.
32-летний Уайт владеет титулом временного чемпиона по версии WBC. Следующий поединок британец должен провести в Манчестере против российского боксера Александра Поветкина. Бой был перенесен со 2 мая на 4 июля.
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