Валуев – о возвращении Майка Тайсона: Зал будет полный, я уверен Американец завершил карьеру в 2005 году.

Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории Николай Валуев прокомментировал заявление Майка Тайсона.

Ранее легендарный боксер сообщил, что проведет несколько благотворительных боев.

«Конечно, я давно видел его последние бои, и сейчас это будет отличаться от того, что было раньше, но все реально. Но ведь дело не в этом, Тайсон четко указал цель возвращения на ринг, и я уверен: он эти средства точно соберёт. Из уважения к Железному Майку зал будет полный, я уверен», – цитирует Валуева ТАСС.

Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка.