Эдди Хирн: Поединок Поветкин - Уайт пройдет без зрителей - Советский спорт
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01 мая 2020 21:00Бокс

Эдди Хирн: Поединок Поветкин - Уайт пройдет без зрителей

По словам промоутера Эдди Хирна, бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится при пустых трибунах.

«Бой Уайта против Поветкина - один из тех, которые мы планируем провести сразу после окончания перерыва, связанного с пандемией, поэтому они будут боксировать при пустых трибунах. Уайт против Поветкина, Кэти Тейлор против Аманды Серрано - это поединки, которые, я думаю, мы увидим в конце июля или начале августа», - цитирует Хирна Sky Sports.

Напомним, поединок изначально должен был состояться 2 мая в Манчестере. В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) при одном поражении.

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