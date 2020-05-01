Эдди Хирн: Поединок Поветкин - Уайт пройдет без зрителей

«Бой Уайта против Поветкина - один из тех, которые мы планируем провести сразу после окончания перерыва, связанного с пандемией, поэтому они будут боксировать при пустых трибунах. Уайт против Поветкина, Кэти Тейлор против Аманды Серрано - это поединки, которые, я думаю, мы увидим в конце июля или начале августа», - цитирует Хирна Sky Sports.
Напомним, поединок изначально должен был состояться 2 мая в Манчестере. В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) при одном поражении.
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег 298 подозрений WADA, 10 противников доигровки РПЛ, 900 млн, которых мало для «Динамо» и ЦСКА В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 01.05.2020 08:30 Футбол Кузнецов Дмитрий «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Виктор Булатов: Шюррле – не потеря для «Спартака», Тил уплаченное не отобьет Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов – о формировании команды. 01.05.2020 20:17 Футбол Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай «Младшая дочка не хотела уезжать из Лос-Анджелеса». Интервью с Николаем Прохоркиным Форвард «Кингс» Николай Прохоркин – о жизни в Америке, самоизоляции в России и возможных вариантах продолжения карьеры.
01.05.2020 18:00 Хоккей Дехтярев Владимир