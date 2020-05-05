Пулев пообещал жестоко избить Джошуа Бой болгарина против британского чемпиона был перенесен на неопределенный срок.

Кубрат Пулев заявил, что не сомневается в своей победе над чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Изначально поединок планировали провести в Лондоне 20 июня на арене футбольного клуба «Тоттенхэм», однако из-за пандемии коронавируса бой был перенесен на неопределенный срок.

«Мы предложили различные места встречи команде Джошуа – цитирует Пулева Boxing Scene. – От Стамбула до Лас-Вегаса, от Нью-Йорка до Саудовской Аравии, Но нам ответили, что Джошуа будет драться со мной только в Лондоне, или никакого боя не будет вообще. Конечно, я согласился на это условие.

Я не беспокоюсь о месте боя. Настоящий боец может сражаться где-угодно, и он ни о чем не беспокоится. Выбор определенного места боя делают только трусы.

Я бью гораздо точнее Джошуа, а еще я намного умнее. И я его изобью. Жестоко изобью».

Пулев за свою профессиональную карьеру потерпел только одно поражение. 15 ноября 2014 года болгарина отправил в нокаут в пятом раунде украинец Владимир Кличко. Всего в активе 39-летнего боксера 28 побед (14 нокаутом) в 29 поединках.

У 30-летнего Джошуа в 24 боях на профессиональном ринге 23 победы (21 нокаутом). Единственное поражение британец потерпел 1 июня прошлого года от Энди Руиса (технический нокаут в седьмом раунде). 7 декабря Джошуа взял реванш, победив единогласным решением судей после 12 раундов.