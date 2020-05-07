Братья Байсангуровы могут провести бой в июле - Советский спорт
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07 мая 2020 14:04Бокс

Братья Байсангуровы могут провести бой в июле

Появились планы на ближайшие бои россиян.

«Бокс возвращается! «ЮКА Промоушен» определила сроки проведения перенесенного боксерского шоу с участием братьев Байсангуровых. Мы планируем возобновить проведение турниров по боксу уже в июле. Пока не могу сказать будет ли это проходить со зрителями или без, все будет зависеть от снятия ограничений в связи с эпидемией короновируса», - заявил промоутер Зяки Юнисов.

Чеченские боксеры братья Байсангуровы поддерживают в родном городе Грозном форму после смерти отца и тренера Увайса Байсангурова. Уже в июле промоуторская компания «ЮКА Промоушен» может порадовать фанатов двумя зрелищными супер-боями «братьев». В среднем весе есть вероятность боя между перспективным 22-летним российским боксером Хасаном Байсангуровым (18-1, 8 нокаутов) и зрелищным российским проспектом, чемпионом России и СНГ, 31-летним Артуром «Черная Молния» Осиповым (16-2, 11 нокаутов). В другом противостоянии в первом полусреднем весе 25-летний бескомпромиссный панчер Хусейн «Бриллиант из Грозного» Байсангуров (16-1, 14 нокаутов) может выйти против настырного украинского нокаутера Олександра Иванова (17-5, 8 нокаутов).

На сегодняшний момент Хасан имеет одно поражение в своей карьере, которе принесло опыт в поединке за титул чемпиона мира: в феврале 2019 Байсангуров-младший боксировал в США с 8-номером рейтинга WBC, американцем Робом Брантом. За плечами его будущего соперника, уроженца Мичуринска Артура Осипова блистательная любительская карьера Тамбовской школы бокса, самым известным представителем которой по праву считается Олимпийский чемпион Евгений Тищенко. Послужной же список участника шоу «Бокс в большом городе» подпортил лишь небитый казах Мейирим Нурсултанов и российский проспект Евгений Терентьев.

Если соглашение с Олександром Ивановым будет достигнуто, то зрители смогут увидеть сумасшедшее противостояние техничного скорострельного панчера и напористого нокаутера с жестким ударом. Остроты супер-бою добавит и то, что оба боксера уступили в равной битве непобежденному Араму Амирханяну из Армении. К слову, телеканал МАТЧ ТВ признал в 2019 году поединок Байсангуров-Амирханян, лучшим среди российских боксеров. У боя Байсангурова и Иванова есть все шансы повторить это достижение.

Священный месяц Рамадан не помешал братьям Байсангуровым правильно поддерживать форму и контролировать вес. «Это не составляет особого труда, наоборот пост идет в пользу, а тело очищается. Токсины и все ненужное уходит. Плюс во время всего этого ты легко можешь поддерживать свою форму. Мы постимся, уделяем более времени духовному развитию. Больше проводим времени в молитвах. Один раз в день тренируемся», - рассказал Хасан. - На самоизоляции английский пытаюсь подтянуть. Религиозные уроки слушаю, чтобы больше знать об этом. В шахматы хочу очень серьезно научиться играть,» - добавил боксер.

Старший брат Хусейн в свою очередь реализовал давнюю мечту, освоив стрельбу из лука: «Через Интернет купил лук, оборудование, стрелы. Дома в огороде поставил мишени и учусь стрелять по ним. Так уже нормально пристрелялся. Мне нравится, давно хотел и как раз есть время, чтобы это попробовать. Еще сериалы смотрю, читаю, с близкими родственниками стараюсь время проводить».

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