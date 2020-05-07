Цзю не верит, что бой Емельяненко и Тайсона возможен Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе объяснил сколько стоит поединок с «Железным Майком».

Константин Цзю отреагировал на высказывание Александра Емельяненко о желании провести бой с Майком Тайсоном, который в 53 года собирается провести несколько благотворительных поединков.

Вчера 6 мая российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о том, что звонил знаменитому американскому боксеру и предлагал провести поединок в Белоруссии либо с Сергеем Харитоновым, либо с Александром Емельяненко.

«Хрюнов сказал, что у него «найдется миллиончик», но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг, – рассказал Цзю в интервью RT. – Если бы мне предложили столько, я бы отказался. Для вас это легкий заработок – побоксировать несколько минут. А для меня минимум полгода тренировок, полное отречение от всего и полная смена жизненного уклада, жесткая дисциплина по отношению к себе и семье. Повторюсь, за 1 млн он не согласится. Майк на рекламе зарабатывает больше. За 10 миллионов долларов, может быть, он начнет чуть-чуть разговаривать».

Сегодня стало известно о том, что один из самых принципиальных соперников Тайсона Эвандер Холифилд тоже намерен провести несколько благотворительных боев в свои 57 лет.