Цзю не верит, что бой Емельяненко и Тайсона возможен

Константин Цзю отреагировал на высказывание Александра Емельяненко о желании провести бой с Майком Тайсоном, который в 53 года собирается провести несколько благотворительных поединков.
Вчера 6 мая российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о том, что звонил знаменитому американскому боксеру и предлагал провести поединок в Белоруссии либо с Сергеем Харитоновым, либо с Александром Емельяненко.
«Хрюнов сказал, что у него «найдется миллиончик», но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг, – рассказал Цзю в интервью RT. – Если бы мне предложили столько, я бы отказался. Для вас это легкий заработок – побоксировать несколько минут. А для меня минимум полгода тренировок, полное отречение от всего и полная смена жизненного уклада, жесткая дисциплина по отношению к себе и семье. Повторюсь, за 1 млн он не согласится. Майк на рекламе зарабатывает больше. За 10 миллионов долларов, может быть, он начнет чуть-чуть разговаривать».
Сегодня стало известно о том, что один из самых принципиальных соперников Тайсона Эвандер Холифилд тоже намерен провести несколько благотворительных боев в свои 57 лет.
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