Холифилд – о бое с Тайсоном: Не знаю, вам лучше спросить об этом у Майка В свое время боксеры провели два поединка, которые завершились в пользу Холифилда.

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд высказался о возможном поединке против Майка Тайсона.

«Не знаю, вам лучше спросить об этом у Тайсона. Лично я никого не просил организовать этот бой. Но тут речь идет о благотворительности. Если мы договоримся, довольны будут все.

Когда люди смотрят на меня, я понимаю, что они смотрят на ухо и думают, что его откусили целиком. Но люди не знают, какие отношения у меня были с Тайсоном.

Мы пытались попасть в сборную США на Олимпиаду, и не попали. В то время любительский бокс был на должном уровне.

Когда Майк стал чемпионом мира, я понял, что тоже могу выиграть титулы», – цитирует Холифилда Sky Sports.

Ранее 53-летний Тайсон сообщил, что начал подготовку к благотворительным боям.

Добавим, что во время второго боя с Холифилдом он откусил ему часть уха, за что получил дисквалификацию.