Дана Уайт: Я умолял Тайсона не возвращаться на ринг

- Я обожаю Майка Тайсона и умолял его не выходить на ринг. Я сказал ему: «Ты выглядишь потрясающе, ты все еще взрывоопасен, очевидно, все еще силен, ты один из величайших людей всех времен. Но Майк, тебе 53 года, пожалуйста, не делай этого, пожалуйста», - цитирует Уайта Daily Mail.
Ранее бывший чемпион мира по боксу заявил о своем намерении вернуться на ринг, чтобы провести три или четыре выставочных боя для нескольких благотворительных организаций. Позже 53-летний американец, завершивший карьеру в 2005 году, выложил в «инстаграме» несколько видеороликов своих тренировок.
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