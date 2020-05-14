Холифилд бросил вызов Тайсону Ранее легендарный американец заявил, что намерен провести несколько выставочных боев.

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд высказался о возможном поединке против соотечественника Майка Тайсона.

«Да, я хочу провести бой с Тайсоном. Моя позиция проста: я открыт к бою и знаю, что смогу выступить нормально для своих 57 лет. Тут все зависит от Майка.

Мы должны провести поединок без нокаута и показать, что занимали высокие места в свое время», – цитирует Холифилда The SUN.

Напомним, боксеры провели два поединка, которые завершились поражением Тайсона. В одном из них он откусил часть уха Холифилду.