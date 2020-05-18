«Все готово». Бриггс объявил о скором поединке с Тайсоном 53-летний Тайсон уже приступил к тренировкам. Он намерен провести несколько благотворительных боев.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс заявил, что согласовал с Майком Тайсоном условия выставочного поединка.

«Только что я разговаривал с Майком. Все готово. Мы сделаем это. Это официальная информация.

Мы собираемся надеть перчатки и проведем настоящий поединок. Совсем скоро вы все увидите», – приводит слова 48-летнего Бриггса Daily Mail.

Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка. Он завершил карьеру в 2006 году.

Что касается Бриггса, то в его активе 68 боев, 60 побед, шесть поражений, а также один ничейный результат и один несостоявшийся поединок.