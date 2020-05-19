Харитонов – о бое с Тайсоном: Дал согласие, главное, чтобы договорились - Советский спорт
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19 мая 2020 15:40БоксГичунцев Артур

Харитонов – о бое с Тайсоном: Дал согласие, главное, чтобы договорились

Американец завершил карьеру в 2006 году.

Российский боец Bellator Сергей Харитонов сообщил, что ведет переговоры о боксерском поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

Ранее 53-летний американец возобновил тренировки и заявил, что проведет несколько благотворительных боев.

«Я дал согласие, главное, чтобы договорились. Посмотрим, насколько все это может стать реальностью. Переговоры ведутся.

Спортивный интерес? Да ну какой спортивный интерес! 53 года! Думаю, что если этот бой состоится, то будет в 14 или 16-унциевых больших спарринговых перчатках. Бой, конечно, будет по-настоящему, но все-таки показательный. Формат боя пока непонятен, возможно, четыре раунда.

Я давно не боксировал в ринге именно по правилам бокса, но с удовольствием это сделаю, тем более против такой легенды, как Тайсон. Почему бы не испытать свои возможности?» – сказал Харитонов агентству «Р-Спорт».

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