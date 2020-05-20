Дмитрий Бивол: Интересно посмотреть, во что превратился Тайсон после такой паузы Легендарный американец завершил карьеру в 2006 году.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал заявление Майка Тайсона о желании провести несколько благотворительных боев.

Ранее 53-летний американец опубликовал видео с тренировок и заявил, что он возвращается на профессиональный ринг.

«Интересно посмотреть, во что превратился Майк Тайсон после такой паузы, курения запрещенных веществ, такого пуза. Безусловно, за ним будет интересно посмотреть, это же легенда.

Увидев посты Тайсона и Холифилда в Instagram, я прокрутил в голове: «А может быть, они между собой проведут поединок?» Было бы классно увидеть их третий бой. На мой взгляд, на это было бы интересно посмотреть боксерам. Но будет грустно, если кто-то из них кого-то угробит на ринге», – цитирует россиянина агентство «Р-Спорт».