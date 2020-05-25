Сборная России 22 июня отправится на сбор в Казахстан О планах мужской национальной команды рассказал ее главный тренер.

Виктор Фархутдинов, главный тренер мужской сборной России по боксу, рассказал о том, что 22 июня команда собирается отправиться на тренировочный сбор в Казахстан.

«По предварительному плану, мужская сборная России по боксу в составе 50 человек соберется 17 июня, и в течение двух дней пройдет углубленное медицинское обследование, – рассказал Фархутдинов в интервью для пресс-службы Федерации бокса России. – Далее при благоприятной обстановке 22 июня мы планируем вылететь на сбор в Казахстан в Среднегорье, где хотим провести совместный сбор с боксерами Казахстана, Узбекистана, Украины.

Все эти команды, как и наша, будут представлены двумя составами. Также мы возьмем четырех перспективных молодых боксеров – Всеволода Шумкова (до 57 кг), Гусейна Магомадова (до 63 кг), Джамбулата Бижамова (до 75 кг) и Алексея Дронова (свыше 91 кг).

Сбор в Казахстане запланирован с 22 июня по 5 июля, где в последние пять дней мы проведем боевую практику с указанными командами.