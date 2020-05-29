«Назовите дату». Ортис бросил вызов Майку Тайсону - Советский спорт
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29 мая 2020 12:30БоксГичунцев Артур

«Назовите дату». Ортис бросил вызов Майку Тайсону

Ранее американец заявил, что проведет несколько благотворительных боев.

Дважды претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Луис Ортис изъявил желание провести поединок с легендарным боксером Майком Тайсоном.

«Не люблю сидеть дома и ждать большого поединка. Я выхожу на бой с кем захочу и когда захочу.

Слышал, что Майк Тайсон собирается вернуться. Если он хочет, я могу подраться с ним. Назовите дату», – приводит слова Ортиса BoxingScene.

Напомним, этой весной 53-летний Тайсон возобновил тренировки. По слухам, он проведет поединок против соотечественника Эвандера Холифилда, которому проиграл дважды по ходу карьеры.

Что касается Ортиса, то 41-летний кубинец провел 35 боев, одержал 31 победу и потерпел два поражения. Еще два поединка не состоялись.

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