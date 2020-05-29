«Назовите дату». Ортис бросил вызов Майку Тайсону Ранее американец заявил, что проведет несколько благотворительных боев.

Дважды претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Луис Ортис изъявил желание провести поединок с легендарным боксером Майком Тайсоном.

«Не люблю сидеть дома и ждать большого поединка. Я выхожу на бой с кем захочу и когда захочу.

Слышал, что Майк Тайсон собирается вернуться. Если он хочет, я могу подраться с ним. Назовите дату», – приводит слова Ортиса BoxingScene.

Напомним, этой весной 53-летний Тайсон возобновил тренировки. По слухам, он проведет поединок против соотечественника Эвандера Холифилда, которому проиграл дважды по ходу карьеры.

Что касается Ортиса, то 41-летний кубинец провел 35 боев, одержал 31 победу и потерпел два поражения. Еще два поединка не состоялись.