Холифилд заявил о желании провести бой с Льюисом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 июня 2020 20:51БоксШарафудинов Виктор

Холифилд заявил о желании провести бой с Льюисом

Американец и британец провели два поединка в 1999 году.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Эвандер Холифилд заявил о желании провести выставочный бой со своим давним соперником британцем Ленноксом Льюисом.

«Лучше драться с парнями, которые были рядом с тобой, – заявил Холифилд в интервью The Times. – Я не желаю выходить в ринг с соперником, который пытается сделать себя имя.

Фанатам бокса был бы интересен мой бой против Риддика Боу и, безусловно, против Майка Тайсона. Возможно, люди захотят посмотреть еще один бой с Ленноксом Льюисом. Это было бы очень хорошо. Я готов провести выставочный поединок с любым соперник».

По примеру 53-летнего Майка Тайсона, 57-летний Холифилд тоже возобновил тренировки, объявив о намерении провести несколько выставочных благотворительных поединков. Льюису в сентябре исполнится 55 лет.

В 1999 году Льюис и Холифилд провели два боя. Первый поединок выиграл Эвандер раздельным решением судей после 12 раундов. Спустя полгода сильнее оказался Леннокс единогласным решением судей. Благодаря той победе британец стал абсолютным чемпионом мира, собрав пояса WBC, WBO, IBF и IBO.

Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках Федерер опередил Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса
Волжские «бурлаки». Тройка Ковина – лучшая в «Торпедо» и всей провинции После непродолжительного перерыва «Советский спорт» продолжает рассказывать о лучших тройках отечественных клубов. Дошла очередь до горьковского/нижегородского «Торпедо». 31.05.2020 11:45 Хоккей Домрачев Владислав
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Королькевич: В российском биатлоне шараханье в разные стороны Валерий Польховский: Королькевич и Кабуков отказались от других предложений. Они остались ни с чем Валерий Польховский: Желание Драчева стать главным тренером не новшество. Я просто аплодирую
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
О каких 70 миллионах евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин? В своем программном интервью, разоблачающем руководителей столичного клуба, которые не продлили с ним контракт, Юрий Семин допустил явный прокол. 01.06.2020 13:53 Футбол Сергеев Иван
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Новости
21:57 Футбол «Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
21:41 Футбол Месси не воспользовался правом бесплатно уйти из «Барселоны»
21:32 Футбол Ахметов прибыл в Мюнхен на операцию
21:19 Шахматы Дубов проиграл первый матч финала онлайн-турнира против Накамуры
21:08 Футбол «Спартак» отчитался о результатах повторных тестов на коронавирус
20:51 Бокс Холифилд заявил о желании провести бой с Льюисом
20:33 Фигурное катание Алина Загитова: Завтра я еду в Новогорск. Начинаются полноценные тренировки (видео)
20:23 Хоккей Бывший защитник «Оттавы» Уайдман стал игроком нижегородского «Торпедо»
20:08 Футбол Официально: Маслов назначен президентом «Торпедо»
19:55 Фигурное катание Александра Трусова: С Медведевой не созваниваемся
19:51 Футбол «Минск» в первом матче после карантина обыграл «Слуцк»
19:35 Фигурное катание Трусова призналась, что хотела бы попробовать прыгнуть с шестом
19:29 Фигурное катание Трусова сдала тест на коронавирус
19:28 Хоккей НХЛ выступила против всех, кто поддерживает расизм
19:08 Футбол «Лех» продлил договор с ЦСКА об аренде Жамалетдинова до фактического завершения сезона
18:47 Баскетбол Ассоциация тренеров НБА создала комитет по борьбе с расовой несправедливостью
18:31 Футбол ЦСКА приступил к тренировкам на базе в Ватутинках
18:21 Футбол «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в трансфере Смолова
18:06 Футбол «Тамбов» проводит сбор на базе «Рубина» в Казани
17:51 Фигурное катание Евгения Медведева: Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире
Updated Su-34 will ensure Russia's security at distant approaches
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Почти 40 вахтовиков заразились коронавирусом на стройплощадке в Кемском районе
Здесь вопрос доверия народа к государству — Волынец об обязательных прививках
Мать, у которой со скандалом изъяли детей в Домбаровском районе, привлекли к суду
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика