Холифилд заявил о желании провести бой с Льюисом Американец и британец провели два поединка в 1999 году.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Эвандер Холифилд заявил о желании провести выставочный бой со своим давним соперником британцем Ленноксом Льюисом.

«Лучше драться с парнями, которые были рядом с тобой, – заявил Холифилд в интервью The Times. – Я не желаю выходить в ринг с соперником, который пытается сделать себя имя.

Фанатам бокса был бы интересен мой бой против Риддика Боу и, безусловно, против Майка Тайсона. Возможно, люди захотят посмотреть еще один бой с Ленноксом Льюисом. Это было бы очень хорошо. Я готов провести выставочный поединок с любым соперник».

По примеру 53-летнего Майка Тайсона, 57-летний Холифилд тоже возобновил тренировки, объявив о намерении провести несколько выставочных благотворительных поединков. Льюису в сентябре исполнится 55 лет.

В 1999 году Льюис и Холифилд провели два боя. Первый поединок выиграл Эвандер раздельным решением судей после 12 раундов. Спустя полгода сильнее оказался Леннокс единогласным решением судей. Благодаря той победе британец стал абсолютным чемпионом мира, собрав пояса WBC, WBO, IBF и IBO.