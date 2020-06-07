Третий бой Уайлдера и Фьюри может пройти в Китае

Боб Арум, промоутер чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, как обстоят дела с организацией третьего поединка против американца Деонтея Уайлдера.
«Мы встречались с инвесторами из Макао. Они готовы выделить деньги на организацию боя в ноябре или декабре. Осталось только получить разрешение от властей на проведение поединка при зрителях», – цитирует Арума BoxingScene.
Напомним, Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. Ранее 34-летний американец не знал поражений, одержав 42 победы при одной ничьей. В активе 31-летнего Фьюри – 30 побед при одной ничьей.
Добавим, что первый поединок боксеры провели 1 декабря 2018 года. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью.
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