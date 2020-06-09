25 июня пройдет Гран-при супертяжеловесов

Организатором уникального по формату события выступила промоуторская компания «ЮКА Промоушен».
Призовой фонд первого турнира серии «Короли Нокаутов Трофи» разыграют:
Виталий Кудухов (Владикавказ) 103 кг/ 185 см
Владимир Маркелов (Самара) 105 кг/ 187 см
Дмитрий Левашов (Новосибирск) 110 кг/ 205 см
Никита Стогов (Новосибирск) 115 кг/ 189 см
Курейш Сагов (Иркутская обл, Черемхово) 99 кг/ 101 см
Богдан Гревцов (ДНР) 120 кг/ 185 см
Герман Скобенко (ДНР) 112 кг/ 184 см
Александр Клычков (Москва) 100 кг/ 195 см.
Гран-при супер-тяжеловесов «Короли Нокаутов Трофи» пройдет по аналогии престижного боксерского турнира Prizefighter (с англ. - профессиональный боец), ставшим прототипом известной компьютерной игры. Проводившийся на родине бокса в Великобритании с 2008 года в разных весовых категориях турнир быстро стал популярным. Все бои были 3 по 3 раунда и проходили по олимпийской системе на выбывание. Помимо главного приза для большего азарта добавлялось вознаграждение за победу нокаутом.
Российская версия престижной серии турниров будет отличаться от английского турнира финальным боем, который будет не 3, а 6 раундов по 3 мин. «Перед полуфиналом и финалом «Короли Нокаутов Трофи» состоятся два супер-боя по 8 и 10 раундов, чтобы боксеры как минимум 30 мин могли восстановиться для участия в последующих боях. В случае если победитель получит травму и не сможет принять участие в следующем этапе, то его место займет проигравший по соответствующему допуску врача», - отметил промоутер Зяки Юнисов.
Прямая трансляция турнира без зрителей начнется 25 июня в 18.00 по московскому времени на канале МАТЧ БОЕЦ.
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