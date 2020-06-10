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10 июня 10:42
автор: Гичунцев Артур

Мейвезер составил рейтинг лучших боксеров в истории, поставив себя на первое место

Мухаммед Али в его списке занял пятое место.

Известный американский боксер Флойд Мейвезер представил пятерку лучших боксеров в истории, поставив себя на первое место.

Он обозначил свою карьеру в третьем лице, сказав: «Он победил больше чемпионов мира, чем любой другой боксер, и сделал это за более короткое время. Он наносил самые точные удары, и великолепно действовал в защите. Он был чемпионом мира 18 лет в пяти различных категориях».

На второе место Мейвезер поставил Роберто Дурана, третьим в его списке стал Пернелл Уитакер, а четвертым – Хулио Сесар Чавес.

Легендарного американца Мухаммеда Али, которого многие эксперты считают лучшим боксером в истории, Мейвезер поставил на пятую позицию.

По его словам, Али выступал в одном весе и три раза проиграл Кену Нортону. Единственное, за что его стоит уважать, это стойкий характер и помощь афроамериканцам.

Добавим, что за всю карьеру Мейвезер провел 50 боев и одержал 50 побед (27 – нокаутом).

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