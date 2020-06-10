Мейвезер составил рейтинг лучших боксеров в истории, поставив себя на первое место

Известный американский боксер Флойд Мейвезер представил пятерку лучших боксеров в истории, поставив себя на первое место.

Он обозначил свою карьеру в третьем лице, сказав: «Он победил больше чемпионов мира, чем любой другой боксер, и сделал это за более короткое время. Он наносил самые точные удары, и великолепно действовал в защите. Он был чемпионом мира 18 лет в пяти различных категориях».

На второе место Мейвезер поставил Роберто Дурана, третьим в его списке стал Пернелл Уитакер, а четвертым – Хулио Сесар Чавес.