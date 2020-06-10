ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 июня 18:47
автор: Ефимов Андрей

Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, сообщил о согласовании контракта на проведение двух поединков с Тайсоном Фьюри.

- Мы делаем большие успехи. Главная положительная новость заключается в том, что Джошуа и Фьюри, по сути, договорились о двух боях. Но нам еще многое предстоит сделать. Сейчас мы рассматриваем места и даты - еще одно препятствие, которое нужно преодолеть. Важно отметить, что что Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями – это самая трудная часть любой сделки. Первый поединок может состояться летом 2021 года, - цитирует Хирна телеканал Sky Sports.

Добавим, что в активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение, а на счету 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Яндекс Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Bentley выпустила 20-тысячный кроссовер BentaygaХоркина захотела стать тренером по физподготовке у регбистовТактаров хочет снять Макгрегора в своем фильмеДевушка Сергачёва рассказала об инциденте в баре с ЕфремовымРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымПлан рухнул: WADA не ожидала такого отпора от России
Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, сообщил о согласовании контракта на проведение двух поединков с Тайсоном Фьюри.
10.06.2020 18:47
Бокс
автор: Ефимов Андрей
Мейвезер составил рейтинг лучших боксеров в истории, поставив себя на первое место
Мухаммед Али в его списке занял пятое место.
10.06.2020 10:42
Бокс
автор: Гичунцев Артур
Гвоздик завершил карьеру после поражения от Бетербиева
Их поединок состоялся в октябре 2019 года.
10.06.2020 09:09
Бокс
автор: Гичунцев Артур
25 июня пройдет Гран-при супертяжеловесов
25 июня пройдет Гран-при супертяжеловесов
25 июня впервые в России пройдет турнир по профессиональному боксу Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» - захватывающее шоу «восьмерка» на выбывание, которое в один вечер определит победителя в самом престижном супер-тяжелом весе.
09.06.2020 05:14
Бокс
автор: Усачев Владислав
Третий бой Уайлдера и Фьюри может пройти в Китае
Ранее сообщалось, что поединок состоится в декабре.
07.06.2020 09:45
Бокс
автор: Гичунцев Артур
Мэйвезер оплатит похороны Флойда
46-летний афроамериканец умер в результате травм, нанесенных полицейскими, что взбудоражило всю Америку.
01.06.2020 23:00
Бокс
автор: Шарафудинов Виктор
Холифилд заявил о желании провести бой с Льюисом
Американец и британец провели два поединка в 1999 году.
01.06.2020 20:51
Бокс
автор: Шарафудинов Виктор
«Назовите дату». Ортис бросил вызов Майку Тайсону
Ранее американец заявил, что проведет несколько благотворительных боев.
29.05.2020 12:30
Бокс
автор: Гичунцев Артур
Уайлдер считает достижения Тайсона несерьезными
Экс-чемпион в супертяжелом весе раскритиковал знаменитого американского боксера.
27.05.2020 17:25
Бокс
автор: Шарафудинов Виктор
Сборная России 22 июня отправится на сбор в Казахстан
О планах мужской национальной команды рассказал ее главный тренер.
25.05.2020 17:18
Бокс
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика