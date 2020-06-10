Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев

- Мы делаем большие успехи. Главная положительная новость заключается в том, что Джошуа и Фьюри, по сути, договорились о двух боях. Но нам еще многое предстоит сделать. Сейчас мы рассматриваем места и даты - еще одно препятствие, которое нужно преодолеть. Важно отметить, что что Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями – это самая трудная часть любой сделки. Первый поединок может состояться летом 2021 года, - цитирует Хирна телеканал Sky Sports.

Добавим, что в активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение, а на счету 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.