Первый бой Джошуа и Фьюри позволит каждому заработать около 70 млн долларов

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о возможных суммах гонораров своего клиента и Энтони Джошуа за два поединка, который состоятся в 2021 году.

«Парни могут получить по 60-70 миллионов долларов за первый бой – и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году. Но пока еще ничего не согласовано, и у нас нет контракта», – сообщил Уоррен в интервью ESPN.

31-летний Фьюри – действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. 30-летний Джошуа владеет чемпионскими поясами IBF, WBA, WBO и IBO. Их первый бой в следующем году станет объединительным.