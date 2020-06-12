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12 июня 16:31
автор: Шарафудинов Виктор

Первый бой Джошуа и Фьюри позволит каждому заработать около 70 млн долларов

В следующем году британские чемпионы мира по разным версиям сразятся друг с другом дважды.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о возможных суммах гонораров своего клиента и Энтони Джошуа за два поединка, который состоятся в 2021 году.

«Парни могут получить по 60-70 миллионов долларов за первый бой – и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году. Но пока еще ничего не согласовано, и у нас нет контракта», – сообщил Уоррен в интервью ESPN.

31-летний Фьюри – действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. 30-летний Джошуа владеет чемпионскими поясами IBF, WBA, WBO и IBO. Их первый бой в следующем году станет объединительным.

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