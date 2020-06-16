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16 июня 12:24
автор: Гичунцев Артур

Поветкин вошел в десятку лучших тяжеловесов современности

За всю карьеру уроженец Курска провел 38 боев, одержал 35 побед, потерпел два поражения и завершил один поединок вничью.

Россиянин Александр Поветкин включен в рейтинг лучших тяжеловесов современности, который составили журналисты авторитетного издания The Ring. Он занял шестое место.

Чемпионом признан обладатель пояса по версии WBC британец Тайсон Фьюри. На первой позиции расположился его соотечественник – обладатель поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Замкнул тройку лучших бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер.

Полный рейтинг выглядит так:

Чемпион – Тайсон Фьюри

1. Энтони Джошуа

2. Диллиан Уайт

3. Деонтей Уайлдер

4. Луис Ортис

5. Энди Руис

6. Александр Поветкин

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Кубрат Пулев.

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