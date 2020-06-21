Майк Тайсон: Если Джонс хочет заработать по-настоящему, ему нужно подраться со мной

Майк Тайсон дал совет чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу. «Железный Майк» считает, что если боец ММА хочет получить по-настоящему солидный гонорар, им нужно провести поединок.

«Послушайте, у UFC сейчас больше популярности, чем у боксерских поединков, верно? У них большие рейтинги. Но боец UFC никогда не будет богаче, чем боксер топ-уровня. Чтобы заработать 100 миллионов долларов, Конору Макгрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной», – приводит слова Тайсона BJ Penn.

Ранее 32-летний Джонс попросил UFC аннулировать его контракт, поскольку президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт не готов выплачивать ему требуемый гонорар за бой в тяжелом весе.

В нынешнем году 53-летний Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира по боксу, возобновил тренировки, заявив о намерении провести несколько благотворительных поединков.