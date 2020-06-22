Жеребьевка Гран-при супертяжеловесов «Короли Нокаутов Трофи» пройдет в Москве 23 июня

Жеребьевка первого в России турнира по профессиональному боксу Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» пройдет в Москве во вторник, 23 июня. На мероприятии будут определены четвертьфинальные поединки «восьмерки» в супер-тяжелом весе (св. 90,719 кг). В четверг, 25 июня в Vegas City Hall при пустых трибунах в течение одного вечера станет известно имя победителя в самой престижной весовой категории.



Одним из главных событий турнира без зрителей станет бой в супер-тяжёлом весе между непобежденным россиянином Арсланом Яллыевым и экс-чемпионом Европы, неуступчивым белорусом Юрием Быховцевым.



Список участников Гран-при «восьмерки» выглядит так:



Виталий Кудухов (Владикавказ) 103 кг/ 185 см



Владимир Маркелов (Самара) 105 кг/ 187 см



Дмитрий Левашов (Новосибирск) 110 кг/ 205 см



Денис Губарев (Москва) 118 кг/ 196 см



Курейш Сагов (Иркутская обл, Черемхово) 99 кг/ 101 см



Богдан Гревцов (ДНР) 120 кг/ 185 см



Герман Скобенко (ДНР) 112 кг/ 184 см



Александр Клычков (Москва) 100 кг/ 195 см.



- Не могу дождаться, когда станут известны четвертьфиналы в супер-тяжелом весе во время жеребьевки в Москве, - отметил организатор уникального турнира Зяки Юнисов. - В этот момент начнется история возрождения боксерского сезона. Когда лицом к лицу столкнутся 8 могучих воинов, создается невероятная и очень напряженная атмосфера. Это уже не игра, все вокруг может вспыхнуть от одного провоцирующего движения или необдуманного слова.



Противостояния Гран-при станут еще интереснее. Все бои турнира «восьмерки» (1/4, 1/2, финал) по решению Федерации бокса России будут проходить в формате 4-раундовых поединков вместо ранее заявленных трех и 6-раундового финала.



Согласованный с Роспотребнадзором регламент турнира предусматривает заселение в отель участников за 4 дня до мероприятия, проживание каждого боксера в одноместном номере и прием пищи в номере, организацию забора крови на ИФА за 3 дня до боя, современные экспресс-тесты на антитела и анализ состава тела, проведение индивидуального взвешивания в номере отеля, обеспечение всех лиц, участвующих в процессе, средствами индивидуальной защиты, обеспечение в раздевалках соответствующих нормам перегородок, организацию в зоне ринга масочного режима и т.д.



Трансляция начнется в 18:00 по московскому времени. Решающие поединки запланированы и на «Матч ТВ» с 20:00. Турнир в полном объеме покажет канал «Матч! Боец».



