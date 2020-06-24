Фьюри: Ни Тайсон, ни Али не смогли бы победить меня. Я слишком хорош

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высоко оценил свои профессиональные качества. Он считает себя величайшим боксером в истории дивизиона.

«Ни один из лучших тяжеловесов в истории не смог бы победить меня. Ни Тайсон, ни Али, ни Форман. То же самое касается Джо Луиса, Леннокса Льюиса, Кена Нортона, Рокки Марчиано, Флойда Паттерсона, Джани Танни, Джона Салливана.

Почему? Во-первых, я слишком крупный. Во-вторых, я слишком хорош. В-третьих, я – универсальный боксер», – приводит слова британца BoxingScene.