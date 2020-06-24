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24 июня 12:31
автор: Артур Гичунцев

Фьюри: Ни Тайсон, ни Али не смогли бы победить меня. Я слишком хорош

В данный момент он провел 31 бой, одержал 30 побед и завершил один поединок вничью.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высоко оценил свои профессиональные качества. Он считает себя величайшим боксером в истории дивизиона.

«Ни один из лучших тяжеловесов в истории не смог бы победить меня. Ни Тайсон, ни Али, ни Форман. То же самое касается Джо Луиса, Леннокса Льюиса, Кена Нортона, Рокки Марчиано, Флойда Паттерсона, Джани Танни, Джона Салливана.

Почему? Во-первых, я слишком крупный. Во-вторых, я слишком хорош. В-третьих, я – универсальный боксер», – приводит слова британца BoxingScene.

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Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Ранее стало известно, что Фьюри договорился о проведении двух боев с соотечественником Энтони Джошуа, который владеет поясами по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

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