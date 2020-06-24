Бой Поветкин – Уайт состоится 8 или 15 августа

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил ориентировочную дату боя за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Поединок состоится без зрителей 8 или 15 августа в британском Брентвуде в поместье промоутера Уайта Эдди Хирна.

«Дата 15 августа пока не утверждена. Но там в Брентвуде пройдет бой Поветкина. Планируется, что это будет середина августа», – рассказал Рябинский в интервью ТАСС.

Напомним, что поединок изначально должен был состояться 2 мая в Манчестере, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) при одном поражении.