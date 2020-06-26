Андрей Рябинский: Бокс возвращается к фанатам крутым боем Поветкин - Уайт

- Хорошо, что бокс возвращается к своим фанатам таким крутым и интересным боем двух топовых супертяжеловесов мира. Соперник непростой, но мы верим в Сашу, - цитирует Рябинского ТАСС.

Ранее стало известно, что отложенный из-за пандемии коронавируса бой состоится 22 августа в Великобритании. Поединок изначально был запланирован на 2 мая, но сначала был перенесен на июль, а затем на август.

Добавим, что в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья, а на счету 31-летнего Уайта – 27 побед (18 – нокаутом) при одном поражении.