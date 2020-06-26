ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 июня 17:48

Андрей Рябинский: Бокс возвращается к фанатам крутым боем Поветкин - Уайт

Промоутер Андрей Рябинский поделился ожиданиями от поединка между российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.

- Хорошо, что бокс возвращается к своим фанатам таким крутым и интересным боем двух топовых супертяжеловесов мира. Соперник непростой, но мы верим в Сашу, - цитирует Рябинского ТАСС.

Ранее стало известно, что отложенный из-за пандемии коронавируса бой состоится 22 августа в Великобритании. Поединок изначально был запланирован на 2 мая, но сначала был перенесен на июль, а затем на август.

Добавим, что в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья, а на счету 31-летнего Уайта – 27 побед (18 – нокаутом) при одном поражении.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Зенит» и «Крылья Советов» прошли тест на коронавирусSuzuki XL7 может подвинуть конкурентов в классе SUVВагнер Лав будет играть за «Кайрат»Белокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Андрей Рябинский: Бокс возвращается к фанатам крутым боем Поветкин - Уайт
Промоутер Андрей Рябинский поделился ожиданиями от поединка между российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.
26.06.2020 17:48
Бокс
Поветкин и Уайт проведут бой 22 августа в Великобритании
Стали известна дата проведения боя между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
26.06.2020 17:38
Бокс
Тайсон Фьюри: Джошуа отказался от 80 миллионов долларов за бой с Уайлдером
Британский боксер Энтони Джошуа отказался от 80 миллионов долларов за поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.
25.06.2020 16:15
Бокс
автор: Андрей Ефимов
Поветкин и Уайт проведут бой 22 августа
Их поединок должен был пройти 2 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
25.06.2020 14:56
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Липинец сразится за титул чемпиона мира
Он также является мастером спорта по кикбоксингу.
25.06.2020 11:42
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Хабибу понравилась тренировка 53-летнего Тайсона (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу планирует провести несколько благотворительных поединков.
24.06.2020 23:55
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Бой Поветкин – Уайт состоится 8 или 15 августа
Россиянин и британец сразятся в Брентвуде в поместье промоутера Эдди Хирна.
24.06.2020 19:35
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Валуева признали ужасным боксером, а Тайсона и Кличко-младшего – переоцененными
Среди величайших оказались Льюис и Холифилд.
24.06.2020 16:22
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Участники Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу
Участники Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу
Жеребьевка Гран-при супертяжеловесов «Короли Нокаутов Трофи» определила четвертьфиналистов
24.06.2020 13:08
Бокс
Фьюри: Ни Тайсон, ни Али не смогли бы победить меня. Я слишком хорош
В данный момент он провел 31 бой, одержал 30 побед и завершил один поединок вничью.
24.06.2020 12:31
Бокс
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика