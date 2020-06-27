Андрей Рябинский: Соперник у Поветкина непростой, но мы верим в Сашу

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказался перед боем Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.

«Мы очень рады, что в этой непростой ситуации появилась возможность провести этот бои? уже летом, и думаю, что это отличная новость для всех поклонников бокса.

Хорошо, что бокс возвращается к своим фанатам таким крутым и интересным боем двух топовых супертяжеловесов мира. Соперник непростой, но мы верим в Сашу», – цитирует Рябинского пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта – 27 побед (18 – нокаутом) при одном поражении.