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10 июля 21:15

Байсангуров и Журавский проведут бой 27 июля в Москве

27 июля экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, перспективный российский средневес Хусейн Байсангуров (16-1) вернется в ринг после карантина.

Соперником «Бриллианта из Грозного» в новом противостоянии станет крепкий панчер Александр Журавский из Казахстана (13-6).

Бой пройдет на турнире «Короли Нокаутов-4».

«Мы смогли сделать невозможное - провели лучший посткарантинный турнир по боксу без зрителей 25 июня в Москве. И я надеюсь, что карантинный режим в Казахстане не помешает Журавскому показать зрелищный бой на нашем четвертом по счету боксерском шоу «Короли Нокаутов» в России. В любом случае ожидаемый поединок состоится рано или поздно. Мы готовы к любым вариантам развития событий в Казахстане», - сказал генеральный директор «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисов.

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Байсангуров и Журавский проведут бой 27 июля в Москве
27 июля экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, перспективный российский средневес Хусейн Байсангуров (16-1) вернется в ринг после карантина.
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