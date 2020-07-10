Байсангуров и Журавский проведут бой 27 июля в Москве

Соперником «Бриллианта из Грозного» в новом противостоянии станет крепкий панчер Александр Журавский из Казахстана (13-6).

Бой пройдет на турнире «Короли Нокаутов-4».

«Мы смогли сделать невозможное - провели лучший посткарантинный турнир по боксу без зрителей 25 июня в Москве. И я надеюсь, что карантинный режим в Казахстане не помешает Журавскому показать зрелищный бой на нашем четвертом по счету боксерском шоу «Короли Нокаутов» в России. В любом случае ожидаемый поединок состоится рано или поздно. Мы готовы к любым вариантам развития событий в Казахстане», - сказал генеральный директор «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисов.