Бой Бетербиев - Мэн Фаньлун пройдет в сентябре в Екатеринбурге

Бой между российским боксером Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном должен пройти в Екатеринбурге, на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Мероприятие запланировано на 25 сентября, сообщил промоутер Боб Арум в интервью Boxingscene.

Первоначально поединок должен был пройти в конце марта в Канаде, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на более поздний срок.

35-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. На профессиональном ринге россиянин провел 15 поединков и во всех одержал победы нокаутом. В своем последнем бое, который состоялся в октябре 2019 года, Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика.

В активе 32-летнего Фэньлуна 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге (10 - нокаутом).