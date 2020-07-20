Нурмагомедов проведет чемпионский бой в ОАЭ

Чемпион по смешанным единоборствам в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в Абу-Даби.

«Все самые большие и жесткие бои, которые у нас будут, пройдут здесь. Абу-Даби сейчас рассматривается как новая бойцовая столица мира. Раньше это был Лас-Вегас, однако сейчас это не так», - заявил глава UFC Дана Уайт National Post.

Предполагается, что соперником российского бойца станет американец Джастин Гэтжи, который девятого мая досрочно победил Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в смешанных единоборствах и во всех победил (восемь побед нокаутом).